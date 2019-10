SUA vor ajuta statele baltice sa isi securizeze retelele energetice

Secretarul american pentru energie Rick Perry si omologii sai lituanian, leton si estonian au calificat acest acord drept un "moment crucial pentru statele baltice in consolidarea securitatii cibernetice" a infrastructurilor energetice strategice.Lituania a indicat, de asemenea, ca este in cautarea unor companii tehnologice americane capabile sa modernizeze programele informatice utilizate pentru controlul sistemelor energetice in scopul prevenirii unor atacuri din partea hackerilor rusi, susceptibile de a perturba aprovizionarea cu energie."Sectorul energetic lituanian ramane o tinta cibernetica pentru Rusia, reteaua este scanata constant si de aceea cautam tehnologii de securitate americane pentru sistemele noastre de productie si distributie a energiei", a declarat pentru AFP Edvinas Kerza, un inalt oficial lituanian din sectorul securitatii cibernetice, care a participat la discutiile cu secretarul american pentru energie.Totodata, ministrii celor trei state baltice au convenit cu Rick Perry sa creeze in urmatoarele sase luni o platforma de cooperare pentru experti in securitate cibernetica.Lituania, Letonia si Estonia urmeaza sa se conecteze la reteaua energetica europeana pana in 2025.In pofida aderarii la Uniunea Europeana si la NATO in 2004, cele trei tari baltice continua sa faca parte dintr-o retea electrica controlata de Moscova, mostenire a celor cinci decenii de ocupatie sovietica incheiata in 1991.Inaltul oficial american, care se afla in Lituania pentru a participa la un forum consacrat energiei si cooperarii cu Europa centrala si de est, a urmarit de asemenea sa promoveze in Europa exporturile americane de gaz natural lichefiat (LNG).Speram ca toti cetatenii europeni recunosc faptul ca vedem aceste exporturi ca pe o ocazie excelenta de a contribui la crearea unei piete mai libere, cu o concurenta mai mare, a declarat presei Rick Perry.Lituania si Polonia au inceput sa importe LNG american pentru a-si consolida securitatea energetica prin reducerea dependentei de aprovizionarea cu gaze din Rusia.Grupul polonez PGNiG a anuntat luna trecuta vanzarea de LNG provenind din SUA catre grupul energetic ucrainean ERU.