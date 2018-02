SUA vor deveni cel mai mare producator de petrol din lume pana in 2019

Potrivit IEA, la finele anului trecut, productia de petrol a SUA a trecut pragul de 10 milioane barili pe zi, pentru prima data dupa 1970, ceea ce plaseaza SUA in fata Arabiei Saudite, al doilea mare producator mondial de petrol dupa Rusia.Prezent la un eveniment organizat marti la Tokyo, Fatih Birol a apreciat ca SUA vor devansa Rusia "cu siguranta" anul viitor, daca nu cumva acest lucru se va intampla in cursul acestui an. "Cresterea productiei de petrol de sist in SUA este foarte puternica, ritmul de crestere este foarte puternic. SUA vor deveni cel mai mare producator mondial de petrol foarte curand", a spus Fatih Birol.Potrivit celui mai recent raport al US Energy Information Agency (EIA), publicat la inceputul acestei luni, productia de petrol a SUA va depasi pragul de 11 milioane barili pe zi la finele lui 2018, ceea ce va permite SUA sa treaca in fata Rusiei, care produce o cantitate putin mai mica de 11 milioane bpd.De asemenea, Fatih Birol a apreciat ca productia de petrol a SUA nu va atinge nivelul maxim inainte de 2020 adaugand ca nu se asteapta la un declin in urmatorii patru-cinci ani.Cresterea productiei de petrol a SUA vine intr-un moment in care ceilalti mari producatori, inclusiv Rusia si principalii membri ai Organizatiei Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) au decis sa isi limiteze productia pentru a sustine preturile. In plus, cresterea productiei a permis SUA sa isi majoreze si exporturile de petrol, inclusiv spre economiile cu cel mai puternic ritm de crestere din Asia, diminuand cota de piata a OPEC si a Rusiei.In paralel, importurile nete de petrol ale SUA au coborat saptamana trecuta cu 1,6 milioane bpd pana la 4,98 milioane bpd, cel mai scazut nivel inregistrat de cand IEA a inceput sa colecteze date cu privire la acest indicator in 2001, o noua dovada a diminuarii unei piete pe care OPEC s-a bazat in ultimele decenii.Agentia Internationala a Energiei este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Agentia a fost infiintata ca raspuns la primul soc petrolier din 1973-1974 pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezerva.