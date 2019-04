SUA: Washington limiteaza calatoriile si transferurile de bani spre Cuba

'Aceste noi masuri vor contribui la mentinerea dolarilor americani la distanta de regimul cubanez', a declarat la Miami consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe John Bolton.'Trezoreria va modifica reglementarile pentru a restrange calatoriile non-familiale spre Cuba', a mai informat Bolton.Noile masuri se adauga reactivarii anuntate miercuri de Washington, incepand cu 2 mai, a unei legi care va permite actionarea in justitie a mii de companii straine care opereaza in Cuba.Bolton a mai anuntat ca SUA vor adauga cinci companii pe lista neagra a entitatilor care nu pot beneficia de tranzactii financiare americane directe. Printre acestea se numara si Gaviota, ramura armatei cubaneze dedicata turismului.Din 1962 Cuba este supusa embargoului american ce limiteaza in special calatoriile cetatenilor americani spre aceasta destinatie. Pana acum acestia puteau totusi sa calatoreasca daca motivatia voiajului se incadra in cele 12 situatii acceptate, in special pentru proiecte profesionale, artistice, sportive, de 'sustinere a poporului cubanez' sau pentru activitati religioase.Washington anuntase mai devreme in cursul zilei de miercuri ca va aplica din 2 mai capitolul III al legii Helms-Burton din 1996 care permite, in special exilatilor cubanezi, sa actioneze in tribunalele federale americane companii care au realizat venituri de pe urma nationalizarii care a avut loc in Cuba dupa revolutia din 1959.Presedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a condamnat noile masuri adoptate de SUA la adresa tarii sale, informeaza EFE.'Nu se va schimba atitudinea fata de cei care indreapta spada impotriva noastra', a scris pe Twitter liderul de la Havana, adaugand ca cetatenii cubanezi nu accepta 'legi asupra destinelor noastre care sunt in afara Constitutiei'.