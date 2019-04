SUA strang bani pentru un fond de sustinere a viitorului guvern de la Caracas, in valoare de 10 miliarde de dolari

"Lucram pentru a incerca sa constituim un fond de 10 miliarde de dolari care sa fie pus la dispozitia noului guvern in vederea relansarii comertului", a afirmat Mnuchin in cadrul unei conferinte de presa la incheierea reuniunii de primavara a Fondului Monetar International (FMI) si a Bancii Mondiale (BM), inceputa pe 12 aprilie.Secretarul Trezorerie a precizat ca aceasta initiativa a aparut in cadrul unei intalniri desfasurate joi in marja reuniunii oficiale a FMI, la care au participat 19 state.Printre acestea figureaza Franta, Germania, Japonia, Canada, Italia, dar si state latino-americane precum Brazilia, Mexic, Chile si Argentina."De cate ori particip la o reuniune de acest tip, nu imi vine sa cred cat de mult se degradeaza situatia venezuelenilor", a declarat Mnuchin.Dintre statele prezente la reuniunea de joi de la Washington, tari precum Italia si Mexic nu au recunoscut legitimitatea auto-proclamatului presedinte interimar Juan Guaido.In cursul reuniunii de primavara, FMI si BM si-au declarat disponibilitatea de a interveni in sprijinul Venezuelei, tara care se confrunta cu o veritabila "criza umanitara", potrivit evaluarii noului presedinte al BM, David Malpass, dar concretizarea acestei intentii nu se poate realiza imediat, ca urmare a absentei unei recunoasteri legitime a presedintelui Guido.EFE transmite ca sesiunea de primavara s-a incheiat fara a se ajunge la un consens privind posibilitatea recunoasterii lui Juan Guaido in calitate de presedinte al Venezuelei, care ar permite lansarea unui program de sprijin. Reuniunea de primavara s-a incheiat insa cu angajamentul de a "actiona rapid" impotriva incetinirii redresarii economice globale.In conferinta de presa de la final, directoarea generala a FMI Christine Lagarde a declarat ca organismul international nu a ajuns deocamdata la un acord referitor la o posibila recunoastere a legitimitatii lui Guaido.