Trump e foarte multumit de cresterea taxelor la importurile chinezesti

"Motivul pentru care China incearca renegocierea Acordului Comercial este SPERANTA sincera ca va putea 'negocia' cu Joe Biden sau cu unul dintre foarte slabii Democrati", a explicat liderul de la Casa Alba intr-unul din tweet-urile sale matinale."Ghici ce, n-o sa fie asa! China tocmai ne-a informat ca vicepremierul lor vine in SUA sa incheie un acord. Vom vedea, dar eu sunt foarte multumit cu peste 100 de miliarde pe an intrand din taxe in vistieria SUA", a adaugat Trump.Echipa chineza asteptata la negocierile de joi si vineri de la Washington este condusa de Liu He, considerat foarte apropiat de presedintele Xi Jinping.Washingtonul a impus taxe vamale de 25% pentru importuri din China in valoare de 50 de miliarde de dolari si de 10% pentru marfuri de 200 de miliarde de dolari si a amenintat ca va taxa toate importurile chinezesti - in valoare de 539,5 miliarde de dolari in 2018 - in cazul in care partea chineza nu-i accepta conditiile.Luni, reprezentantul american pentru comert (USTR), Robert Lighthizer, si ministrul de finante Steven Mnuchin au indicat ca Beijingul a revenit asupra angajamentelor asumate in rundele de negociere precedente, ceea ce compromite semnarea unui tratat pentru a pune capat razboiului comercial dintre cei doi giganti.Acest anunt a survenit dupa ce duminica Trump a amenintat pe Twitter cu o majorare suplimentara a tarifelor vamale de 10 pana la 25% asupra unor importuri chinezesti in valoare de 200 miliarde de dolari, afirmand ca negocierile avanseaza "prea lent".Miercuri, in semn ca nu a fost vorba de o simpla amenintare pentru ca Beijingul sa accepte cerintele americane, biroul lui Lighthizer a remis Monitorului Oficial al SUA textul cu notificarea noii majorari de tarife. Monitorul Oficial american a precizat ca notificarea urmeaza sa fie publicata joi, iar majorarea trebuie sa intre in vigoare de vineri ora 04.01 GMT, cu exceptia situatiei in care Beijingul si Washingtonul ajung la un compromis.Intr-un comunicat difuzat miercuri dupa-amiaza, Ministerul chinez al Comertului a subliniat ca Beijingul "regreta profund" anuntata crestere a tarifelor si ca va fi "fortat sa ia contramasuri" daca se va concretiza, notand ca escaladarea frictiunilor comerciale este contrara intereselor SUA si Chinei, dar si ale intregii lumi.Pe langa reducerea uriasului deficit comercial american (378,73 miliarde de dolari in 2018), administratia Trump vrea ca Beijingul sa puna capat transferurilor fortate de tehnologie americana, "furturilor" de proprietate intelectuala sau subventiilor acordate companiilor publice chineze. Responsabilii americani cer de asemenea un mecanism de verificare a aplicarii acordului.Donald Trump estimeaza ca partea americana este pe o pozitie de forta in aceasta runda de negocieri, bazandu-se intre altele pe o conjunctura favorabila. Cresterea economica americana a fost mai puternica decat s-a anticipat in primul trimestru (+3,2%), in timp ce rata somajului (3,6%) a scazut la nivelul cel mai mic din 1969.In schimb, comertul exterior al Chinei a fost in declin in aprilie, cu o scadere anuala de 2,7% a exporturilor, care in martie inregistrau o crestere de 14,2%.Totusi, excedentul comercial al Chinei in schimburile comerciale cu SUA, aflat in centrul disputei, a ramas stabil, iar incertitudinea legata de rezultatul negocierilor de joi si vineri, care afecteaza de luni bursele de pe plan mondial, a continuat sa se resimta si miercuri.