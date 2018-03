Trump il ataca pe cel mai bogat om al planetei: Plateste taxe prea mici!

"Mi-am exprimat preocuparile cu privire la Amazon inca dinainte de alegeri. Spre deosebire de altii, ei nu platesc sau platesc prea putin impozit catre guvernele locale sau guvernul federal si trateaza sistemul nostru postal ca fiind propriul lor curier (provocand SUA pierderi enorme) si determinand inchiderea a mii de afaceri!" - a acuzat Trump intr-unul din mesajele sale matinale pe Twitter, relateaza AFP.Repercusiunile s-au simtit si la Bursa din New York, unde in deschidere actiunile Amazon inregistrau o scadere de 1,7%.Dar zvonurile ca liderul de la Casa Alba a luat in vizor gigantul vanzarilor pe internet au determinat inca de miercuri o scadere importanta a actiunilor grupului, care au ajuns la -4,38% la inchiderea bursei, adica o pierdere de 31,4 miliarde de dolari de capitalizare.Site-ul Axios a publicat miercuri un articol privind "obsesia" presedintelui Trump fata de Amazon si dorinta acestuia de a-l ataca pe Bezos prin intermediul legislatiei antitrust.Dupa instalarea sa la Casa Alba, Trump a criticat in repetate randuri compania cu sediul la Seattle, reprosandu-i in special ca nu respecta dreptul la concurenta.Daca practicile de "optimizare fiscala" ale Amazon au fost puse de-a lungul timpului sub semnul intrebarii atat in SUA cat si in Europa, lucrurile s-au schimbat dupa ce grupul a raportat cresterea profitului si a platit impozite de 412 milioane de dolari catre guvernul federal, in 2016, noteaza AFP.Tot Axios a mai relatat ca prietenii si ei bogati ai miliardarului republican ajuns presedinte i s-au plans ca terenul tot mai vast castigat de Amazon in sectorul comertului le "distruge" afacerile.Casa Alba a dezmintit miercuri informatiile in acest sens, purtatoarea de cuvant Sarah Sanders subliniind ca "deocamdata nu se prevede nicio masura".Jeff Bezos - a carui avere este estimata la aproape 120 miliarde de dolari - este si proprietarul Washington Post, tinta regulata a atacurilor celui de-al 45-lea presedinte al SUA."#AmazonWashingtonPost, numit uneori paznicul Amazonului, care nu-si plateste taxele de internet (cum ar trebui), este FAKE NEWS" - a transmis Trump in iunie 2017.Cei doi lideri au avut numeroase schimburi de "amabilitati" in timpul campaniei prezidentiale din 2016, iar Trump a afirmat, inainte sa ajunga presedinte, ca Amazon, care potrivit lui a cumparat Washington Post "pentru a nu fi urmarit pentru tendintele sale monopoliste", ar putea avea "o mare problema antitrust" daca va fi ales.Bloggerul specializat pe noile tehnologii Lou Kerner a calificat drept "populist" atacul de joi al liderului de la Casa Alba la adresa lui Bezos., a mentionat Kerner.In prezent, Amazon - care in 2017 a achizitionat si lantul de supermarketuri bio Whole Foods - vrea sa-si deschida un al doilea sediu si a preselectat in acest scop 20 de mari orase din SUA - inclusiv capitala federala Washington -, entuziasmate de perspectiva crearii a 50.000 de noi locuri de munca.In octombrie 2014, magnatul Trump retransmitea - tot pe Twitter - un citat atribuit lui Bezos: "Daca nu vreti sa fiti criticati, pentru numele lui Dumnezeu, nu faceti nimic inovator!" - mai aminteste AFP.