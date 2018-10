Trump lauda acordul de liber schimb cu Canada si Mexic: E "cel mai important" din istoria SUA

"Sunt bucuros sa impartasesc poporului american aceasta veste istorica pentru natiunea noastra si, totodata, pentru lume", a declarat luni Trump, vizibil satisfacut, din Gradina Trandafirilor de la Casa Alba, transmite AFP.Noul tratat - Acordul economic Statele Unite, Mexic, Canada (USMCA) - urmeaza sa inlocuiasca Acordul nord-american de liber schimb (NAFTA), semnat in urma cu aproape 25 de ani. Pentru a intra in vigoare, USMCA trebuie sa fie aprobat de legislativele celor trei tari.Donald Trump vrea sa semneze textul la sfarsitul lunii noiembrie cu presedintele mexican, Enrique Pena Nieto, al carui mandat se incheie la 1 decembrie, si cu premierul canadian Justin Trudeau.De altfel, despre acesta din urma a afirmat ca este 'un om rezonabil', dupa ce relatiile intre cei doi lideri se degradasera considerabil in ultimele saptamani.'Au existat vii tensiuni intre el si mine', a recunoscut Trump. 'Dar totul s-a rezolvat spre miezul noptii in noaptea trecuta', cand s-a ajuns la un consens cu privire la USMCA, a adaugat el.'Singura problema cu Justin este ca isi iubeste poporul. Lupta dur pentru poporul sau. Noi am avut intotdeauna o relatie foarte buna. Ea s-a inveninat putin in ultimele doua luni, dar totul a fost depasit prin acest acord', a sustinut el.Intrebat daca crede ca acordul va fi adoptat de Congres, in conditiile in care alegerile legislative partiale din noiembrie ar putea da o majoritate opozitiei democrate, Trump a dat asigurari ca are si alte optiuni la dispozitie, fara insa a explica la ce se refera.El a subliniat ca 'este un privilegiu sa faci comert cu Statele Unite', si a reamintit atitudinea sa foarte dura fata de China si de practicile comerciale ale acesteia, pe care le considera 'neloiale'.'China vrea sa discute, dar este prea devreme pentru a discuta', a afirmat Trump, considerand ca tactica sa de presiune, prin impunerea de taxe vamale pe aproape jumatate din importurile de produse chineze in SUA, functioneaza.El a facut un lung inventar al avantajelor pe care le ofera, in opinia sa, noul acord pentru lucratorii americani, de la fermieri la angajatii din industria de automobile.Cu acelasi prilej, presedintele american a mai anuntat ca India doreste sa inceapa 'imediat' negocieri comerciale cu SUA.