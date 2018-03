Trump nu se lasa! Va taxa suplimentar importurile din China cu pana la 60 de miliarde de dolari

Pana la introducerea oficiala a tarifelor va exista o perioada in care grupurile industriale si companiile isi vor prezenta obiectiile, transmit Bloomberg si Reuters.Astfel, va exista o diferenta considerabila fata de implementarea rapida a tarifelor impuse la importurile SUA de otel si aluminiu, care vor intra in vigoare la 23 martie, dupa 15 zile de la data semnarii proclamatiei de catre Donald Trump.Amanarea ar oferi timp pentru negocieri cu Beijingul pentru a rezolva problemele comerciale legate de investigatia demarata in august de autoritatile de la Washington legata de presupuse incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala de catre China, in baza sectiunii 301 a Legii comertului din 1974.China inregistreaza un excedent comercial de 375 miliarde de dolari pe relatia cu SUA, iar administratia Trump face presiuni pentru reducerea excedentului.Washingtonul este ingrijorat din cauza sistemului "intreprinderilor mixte" (joint-ventures) impus de Beijing firmelor americane: in schimbul accesului la piata chineza, aceste firme ar fi obligate sa transmita partenerilor locali o parte din cunostintele lor tehnologice."China nu vrea sa vada un excedent comercial ridicat pe relatia cu SUA", a afirmat marti premierul chinez Li Keqiang, adaugand ca spera ca Washingtonul sa atenueze restrictiile la exporturile de inalta tehnologie catre China.