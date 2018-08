Trump pluseaza: Ar putea majora la 25% taxele vamale pentru importurile din China

"Presedintele (Donald Trump) l-a insarcinat pe ambasadorul (Robert Lighthizer) sa ia in considerare posibilitatea de a creste tarifele vamale (...) de la 10% la 25% pentru importuri chinezesti de 200 de miliarde de dolari", a declarat unul dintre acesti responsabili, precizand ca scopul este "a incuraja China sa-si schimbe comportamentul", relateaza AFP.Presedintele american acuza Beijingul de practici "neloiale" si de "furt de proprietate intelectuala". Trump ii cere gigantului asiatic sa abandoneze aceste practici, sa reduca deficitul comercial american de 200 de miliarde de dolari si sa-si deschida mai mult piata."Nu am vazut o evolutie care sa abordeze aceste probleme", au acuzat responsabilii americani. "In loc sa-si schimbe comportamentul, ei au impus in schimb represalii" asupra unor importuri americane in valoare de 34 de miliarde de dolari, si-au exprimat ei regretul, subliniind ca Donald Trump va ramane ferm "pentru a obtine rezultate".Intrebat despre o eventuala legatura cu criticile recente ale lui Donald Trump privind deprecierea yuanului, unul dintre ei a raspuns: "Nu voi trage concluzii asupra faptului ca anuntul facut astazi este legat de o anumita practica in special".Responsabilul a reamintit totusi ca Beijingul s-a angajat in 2015 sa nu-si devalorizeze moneda pentru a-si face produsele mai competitive.SUA au impus deja la 6 iulie suprataxe vamale pentru importuri chinezesti de 34 de miliarde de dolari. Beijingul a replicat prin taxarea similara a unor importuri provenind din SUA de aceeasi valoare.