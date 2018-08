Trump: Taxele vamale majorate functioneaza mai bine decat se anticipa

Tariffs are working far better than anyone ever anticipated. China market has dropped 27% in last 4months, and they are talking to us. Our market is stronger than ever, and will go up dramatically when these horrible Trade Deals are successfully renegotiated. America First....... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018

....Tariffs have had a tremendous positive impact on our Steel Industry. Plants are opening all over the U.S., Steelworkers are working again, and big dollars are flowing into our Treasury. Other countries use Tariffs against, but when we use them, foolish people scream! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018

....Tariffs will make our country much richer than it is today. Only fools would disagree. We are using them to negotiate fair trade deals and, if countries are still unwilling to negotiate, they will pay us vast sums of money in the form of Tariffs. We win either way...... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018

....China, which is for the first time doing poorly against us, is spending a fortune on ads and P.R. trying to convince and scare our politicians to fight me on Tariffs- because they are really hurting their economy. Likewise other countries. We are Winning, but must be strong! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018

"Taxele vamale au un impact pozitiv enorm asupra industriei noastre siderurgice", a afirmat el intr-o postare pe Twitter. "Uzine se deschid peste tot in Statele Unite, siderurgistii lucreaza din nou si sume colosale intra in visteria tarii", a adaugat el."Taxele vamale vor face tara noastra si mai bogata decat este astazi. Numai imbecilii nu ar fi de acord cu asta", a adaugat presedintele american intr-un alt tweet.Potrivit liderului de la Casa Alba, "pentru prima data" China nu este intr-o pozitie mai buna fata de SUA.Donald Trump a anuntat in aceasta saptamana majorarea cu 10 pana la 25% a taxelor vamale pentru importuri provenind din China in valoare de 200 de miliarde de dolari.Beijingul s-a declarat gata sa impuna, cu titlu de represalii, suprataxe de 5 pana la 25% pe 5.207 tipuri de produse americane, reprezentand circa 60 de miliarde de dolari, un "raspuns slab", potrivit consilierului economic al Casei Albe, Larry Kudlow.SUA si China, interdependente pe plan financiar si economic, s-au lansat intr-un razboi comercial care ar putea avea repercusiuni asupra cresterii si i-ar putea afecta pe consumatorii din cele doua tari, noteaza AFP.