Venezuela a vandut aur in valoare de 400 milioane de dolari in pofida sanctiunilor internationale

Cantitatea de aur vanduta, echivalenta cu aproape noua tone, se reflecta in rezervele totale de aur si valuta ale Bancii Centrale a Venezuelei, care la data de 12 aprilie au scazut pana la 8,6 miliarde dolari, dintre care 5,1 miliarde dolari sunt sub forma de aur.Vanzarea unei parti din rezerva de aur inseamna ca presedintele Nicolas Maduro a gasit o modalitate pentru a ocoli sanctiunile economice. Maduro a utilizat o mare parte din rezervele Bancii Centrale prin vanzarea de aur catre firmele din Emiratele Arabe Unite si Turcia, pe masura ce sanctiunile au eliminat regimul de la Caracas din sistemul financiar global.Venezuela este zguduita din 23 ianuarie de o criza fara precedent, marcata de contestarea puterii sefului statului Nicolas Maduro si autoproclamarea ca presedinte interimar a liderului opozitiei, Juan Guaido. Mai mult de cincizeci de tari dintre care Statele Unite l-au recunoscut pe Guaido, estimand nelegitim al doilea mandat al lui Nicolas Maduro dupa alegeri considerate frauduloase.In timp ce Maduro mentine controlul asupra puterii, liderul opozitiei Juan Guaido utilizeaza sprijinul oferit de cateva zeci de tari pentru a prelua treptat controlul asupra activelor financiare ale Venezuelei de peste hotare.Scaderea rezervelor Venezuelei ar putea insemna de asemenea ca Banca Centrala a Venezuelei a decis sa scoata din bilantul sau rezervele de aur la care nu mai are acces, inclusiv o cantitate in valoare de 1,2 miliarde dolari stocata la Banca Angliei. Banca a respins solicitarea Guvernului de la Caracas pentru repatrierea acestor rezerve de aur.Potrivit surselor citate de Bloomberg, in prezent Banca Centrala a Venezuelei, condusa de Calixto Ortega, functioneaza in regim de urgenta cu o echipa de doar 100 din cei aproximativ 2.000 de angajati, dupa ce o pana de curent a lasat sediul Bancii Centrale fara apa curenta. Echipa de urgenta lucreaza in prezent de la o biblioteca cu ajutorul unor rezervoare de apa, concentrandu-se pe sarcinile vitale precum tranzactiile intre bancile locale si rezervele Bancii Centrale.