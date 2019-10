Washingtonul impune noi sanctiuni Cubei, menite sa ii afecteze turismul

Departamentul american al Comertului a anuntat ca va revoca licentele companiilor americane care inchiriaza avioane companiilor aeriene cubaneze si ca, pe viitor, toate solicitarile de acest tip vor fi refuzate.Anuntul ar putea avea drept consecinta ingreunarea capacitatii Cubei de a raspunde corespunzator solicitarilor in crestere, ca urmare a dezvoltarii rapide a sectorului sau turistic, sursa cheie generatoare de venituri.Washingtonul, care din 1962 aplica regimului de la Havana un embargou economic, recurge la toate metodele pentru a forta Cuba sa retraga sprijinul politic acordat presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, pe care SUA doresc sa il inlature de la putere."Aceasta actiune a Departamentului pentru Comert trimite un nou mesaj foarte clar regimului cubanez, acela ca trebuie sa inceteze imediat comportamentul sau distructiv in plan intern si in strainatate", se arata intr-un comunicat al ministrului american pentru comert Wilbur Ross.Numarul avioanelor care vor fi afectate de aceasta decizie nu este cunoscut deocamdata.Anuntul SUA extinde, de asemenea, restrictiile privind importurile din Cuba si produsele americane ce pot fi vandute pe piata cubaneza.Presedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a denuntat pe Twitter aceste "acte suplimentare de blocare economica, reprezentative pentru o politica moralmente defectuoasa, izolata pe plan international si promovata de un guvern corupt".In luna iunie, presedintele Donald Trump care, de la sosirea la Casa Alba, a inasprit sanctiunile impuse Cubei, a anuntat interdictia vaselor de croaziera americane de a mai face escala in porturile cubaneze.