Acordul privind Brexit ar putea reduce PIB-ul Marii Britanii cu 5,5% pana in 2030

Si costul pentru finantele publice ar putea fi de 1,8% din PIB, in urma impunerii de noi bariere comerciale si a scaderii imigratiei.Raportul, publicat de un think tank independent, The UK in a Changing Europe, porneste de la premisa ca in urma acordului va fi mentinuta libera circulatie a bunurilor dar, avertizeaza autorii, vor spori barierele autoritatilor de reglementare in domeniul bunurilor si serviciilor.Acordul va insemna sfarsitul liberei circulatii a persoanelor, ceea ce va reduce imigratia angajatilor cu inalta calificare sau a celor cu calificare redusa.Toate acestea "ar putea reduce PIB-ul Marii Britanii cu 1,9% - 5,5% pana in 2030 decat daca Regatul Unit ar ramane in blocul comunitar, diferenta de la 1,9% la 5,5% reflectand "incertitudinile semnificative". Un astfel de impact economic major va avea implicatii majore asupra finantelor publice. "Aceste implicatii nu vor compensa nici pe departe eventualele castiguri rezultate din reducerea contributiilor la UE", se arata in raport.Daca nu va exista un acord Brexit, atunci declinul economiei britanice va fi de 3,5% - 8,7%, avertizeaza autorii.Si Fondul Monetar International a avertizat luna aceasta ca iesirea din Uniunea Europeana fara un acord de retragere ar costa Marea Britanie aproximativ 6% din Produsul sau Intern Brut, adica aproape patru ani de crestere economica.FMI, care a lansat un avertisment cu privire la costul Brexitului si inaintea referendumului din luna iunie 2016, a subliniat ca ajungerea la un acord comercial cu UE ar permite reducerea la jumatate a pagubelor economice provocate de barierele comerciale si de diminuarea investitiilor straine si imigratiei.In urma cu doua luni, directorul general al FMI, Christine Lagarde a declarat ca se asteapta ca economia Marii Britanii, a cincea mare economie a lumii, sa se contracte daca tara va iesi din UE fara un acord.Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat duminica, la Bruxelles, acordul privind iesirea Regatului Unit din blocul comunitar, precum si declaratia care schiteaza relatia post-Brexit cu Londra. Regatul Unit devine astfel prima tara care paraseste UE.Acordul de retragere, ce are 585 de pagini, detaliaza conditiile juridice ale iesirii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din UE la 29 martie 2019.