Aeroportul Heathrow se extinde. Cat investesc britanicii in acest proiect

Extinderea aeroportului Heathrow este un subiect sensibil, din cauza majorarii emisiilor poluante. Proiectul provoaca diviziuni in randul opiniei publice, existand oponenti chiar si in cadrul Partidului Conservator si al Guvernului, precum ministrul Afacerilor Externe, Boris Johnson si deputatii din circumscriptiile afectate de extinderea aeroportului. La randul sau, fostul ministru laburist al Transporturilor, Justine Greening a anuntat ca va vota impotriva acestui proiect, transmit AP si Reuters.Guvernul de la Londra sustine ca proiectul construirii celei de-a treia piste a aeroportului londonez Heathrow este cea mai importanta decizie legata de transporturi intr-o generatie.Premierul Theresa May a afirmat ca proiectul va sprijini avansul economiei britanice, demonstrand angajamentul tarii in extinderea legaturilor comerciale externe si de transport, in perspectiva Brexitului.In schimb primarul Londrei, Sadiq Khan, a anuntat ca se va alatura consiliilor locale care incearca sa blocheze in instanta extinderea aeroportului Heathrow, din cauza emisiilor poluante care depasesc limitele legale. Khan a explicat ca deja in capitala britanica nivelul zgomotului produs de aeronave este mai ridicat decat in Paris, Frankfurt, Amsterdam, Munchen si Madrid la un loc.Conducerea aeroportului va elabora o serie de propuneri mai detaliate privind extinderea Heathrow, care vor fi supuse consultarii la inceputul anului urmator si, daca vor fi aprobate, lucrarile de constructie vor incepe in 2021.Heathrow a inregistrat si anul trecut un numar record de pasageri - 75,7 milioane - astfel incat veniturile au urcat cu 1,5%, in pofida incertitudinilor legate de Brexit si de incetinirea economiei britanice.