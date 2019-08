Aproape 100 de companii s-au mutat din Marea Britanie in Olanda inaintea Brexitului

In plus, alte 235 de companii se gandesc si ele sa isi infiinteze un birou in Olanda, in ideea de a avea in continuare acces la clientii din Uniunea Europeana."Incertitudinea in crestere din Marea Britanie si posibilitatea unui divort fara acord provoaca ingrijorari in randul acestor companii. De acea din ce in ce mai multe companii se reorienteaza spre Olanda ca o posibila baza pentru piata europeana", a spus comisarul NFIA, Jeroen Nijland.Potrivit NFIA, Olanda este deosebit de atractiva pentru companiile care activeaza in domeniile financiar, IT, media, publicitate si sanatate. Multe din companiile cares-au mutat deja sau intentioneaza sa se mute in Olanda au facut acest lucru pentru ca au nevoie de o licenta bancara sau drepturi de difuzare pentru a putea activa in continuare in UE. NFIA a dat drept exemple de companii care s-au mutat in Olanda nume precum Bloomberg, AMBest, Discovery si banca japoneza Norinchukin.Olanda concureaza cu Germania, Franta, Belgia si Irlanda pentru a atrage companiile interesate sa plece din Marea Britanie din cauza Brexitului.Premierul britanic Boris Johnson a promis ca va scoate Marea Britanie din Uniunea Europeana la finele lunii octombrie cu sau fara un acord de divort.