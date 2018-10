Austeritate la Palatul Buckingham, dupa ce regina a primit o finantare publica majorata cu doar 0,2%

Aceasta este cea mai mica majorare procentuala a finantarii publice de care a beneficiat regina Elisabeta a II-a dupa ce in urma cu sase ani Marea Britanie a modificat aranjamentul financiar cu familia regala. O majorare de 0,2% este cu mult sub rata anuala a inflatiei, care in luna septembrie a fost de 2,4% in Marea Britanie.In varsta de 92 de ani, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii primeste o finantare publica sub forma unei parti din veniturile realizate de fundatia care gestioneaza terenurile, palatele si bijuteriile detinute de suveran. Intre 2012 si 2016, regina Elisabeta a II-a a primit 15% din profiturile generate de The Crown Estate, insa in 2017 procentul a crescut la 25% pentru a putea acoperi costurile lucrarilor de restaurare ale palatului Buckingham. Tinand cont ca in 2017 populatia Marii Britanii a fost de 66 milioane de persoane, regina l-a costat pe fiecare cetatean britanic, in medie, 1,20 lire sterline.Un purtator de cuvant de la Trezoreria Marii Britanii a refuzat sa comenteze aceste cifre dar a subliniat ca Guvernul a trebuit sa intervina in anii precedenti pentru a majora fondurile destinate restaurarii Palatul Buckingham. "Este o cladire simbolica care atrage mii de turisti anual si care prezenta un risc mare de incendiu si inundatii", a precizat purtatorul de cuvant.Pe langa veniturile pe care le primeste de la The Crown Estate, printre activele detinute in mod direct de regina si familia sa se afla o ferma de cai de rasa si cea mai valoroasa colectie de timbre din lume. Averea neta a reginei este estimata la cel putin 593 milioane de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index.