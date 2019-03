Banca Centrala Europeana si Banca Angliei au activat o linie de swap valutar inaintea Brexitului

Marea Britanie urmeaza sa paraseasca UE la finalul lui martie 2019, dar pana in prezent nu exista un acord cu Bruxelles privind viitoarele relatii, transmite Reuters.Conform site-ului BCE, o linie de swap valutar permite unei banci centrale sa obtina lichiditate in moneda straina de la banca centrala care emite aceasta moneda, de obicei cu scopul de a o furniza bancilor comerciale la nivel national. Aceste acorduri fac parte, de decenii, din setul de instrumente de politica monetara ale bancilor centrale.Linia de swap permite BCE si tuturor bancilor centrale nationale din zona euro (Eurosistem) sa primeasca lire sterline de la Banca Angliei in schimbul unei sume echivalente in euro furnizate BoE. Aceasta va furniza euro bancilor comerciale britanice."Activarea reprezinta o masura prudenta si precauta adoptata pentru a furniza flexibilitate suplimentara in asigurarea de lichiditati, sprijinind functionarea pietelor. Ca parte a aceluiasi acord, Eurosistemul este pregatit sa imprumute lire sterline bancilor din zona euro, daca va fi nevoie", se arata intr-un comunicat publicat marti de BCE.In timpul crizei, liniile de swap valutar s-au dovedit cruciale pentru a rezolva problemele de lichiditate cu care s-a confruntat sistemul financiar global in urma cu un deceniu.