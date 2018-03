Bloomberg: UE pregateste masuri dure pentru bancile din Marea Britanie, dupa Brexit

UE vrea sa incheie cu Regatul Unit un aranjament similar acordului sau comercial cu Canada, se arata in documentul consultat de Bloomberg, transmite Reuters.Daca propunerea va fi acceptata, uriasa industrie a serviciilor financiare din Marea Britanie, inclusiv banci, companii de asigurari si fonduri de investitii, vor avea o capacitate limitata de a-si vinde multe dintre serviciile lor companiilor europene.Oficialii UE au o atitudine dezaprobatoare fata de orice alt model comercial care ar permite Regatului Unit sa-si mentina acelasi nivel al accesului la piata unica europeana in timp ce paraseste blocul comunitar.Orice acord de liber schimb cu Marea Britanie ar putea include sectorul serviciilor financiare, dar cu restrictii severe, sustine Bloomberg.Diplomati implicati in discutii au declarat recent pentru Reuters ca negociatorii Uniunii Europene apreciaza ca exista spatiu redus de manevra pentru discutii cu Marea Britanie privind mentinerea dupa Brexit a sistemului de tip "pasaport", prin care bancile cu sediul in Regatul Unit pot oferi gratuit servicii in UE.In prezent, bancile cu sediul in Marea Britanie pot oferi gratuit servicii in UE pe baza unui sistem de tip "pasaport", considerat drept cea mai importanta caracteristica a pietei unice europene pentru firmele din sectorul financiar.Insa, acest lucru este pus sub semnul intrebarii dupa ce britanicii au votat in favoarea iesirii din Uniunea Europeana.Drepturile de pasaport sunt un factor important care sta la baza pozitiei Londrei de centru financiar global.Aproape 5.500 de firme inregistrate in Marea Britanie folosesc drepturile de pasaport pentru a opera in alte state din UE.In ianuarie, cei 27 de membri ai UE "au dat un nou mandat Comisiei Europene pentru a negocia o perioada de tranzitie cu Regatul Unit al Marii Britanii", a anuntat presedintia bulgara a Consiliului UE. Aceasta tranzitie va dura de la data iesirii Marii Britanii, la sfarsitul lunii martie 2019, "pana la 31 decembrie 2020", a precizat un membru al echipei de negociere europene, Sabine Weyan.Vorbind dupa reuniunea celor 27 de reprezentati, cativa diplomati prezenti au declarat pentru Reuters ca pare sa existe cateva diferente intre guverne referitor la cat de mult acces la clientii UE sunt dispuse sa acorde bancilor si altor firme financiare cu sediul in Regatul Unit. In acest context, unul dintre diplomati a spus: "In privinta serviciilor financiare, nu vor fi drepturi de pasaport".Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat ca Bruxelles-ul va respinge sugestiile din partea City of London ca institutiile sa-si mentina dupa Brexit drepturile de pasaport, pentru a oferi in continuare servicii financiare in blocul comunitar. Totusi, Barnier a adaugat ca unele reglementari britanice ar putea fi considerate ca "echivalente" regimului de supervizare din UE, astfel incat unele tipuri de afaceri sa aiba acces in blocul comunitar.Insa, bancile trebuie sa-si infiinteze noi subsidiare in UE, ceea ce implica costuri suplimentare, inclusiv injectii de capital in aceste unitati.Deoarece Marea Britanie paraseste piata unica europeana si respinge reglementarile sale, inclusiv arbitrajul Curtii Europene, un diplomat a declarat: "Este clar ca vor pierde drepturile de pasaport, care fac parte din piata interna si din regimul nostru de reglementare".Londra ar putea pierde 10.000 de locuri de munca in domeniu bancar si 20.000 de pozitii in serviciile financiare deoarece clientii vor muta active de 1.800 de miliarde de euro (2.100 de miliarde de dolari) din Marea Britanie dupa Brexit, conform calculelor realizate recent de think tank-ul Bruegel, cu sediul in Bruxelles.Bancile cu sediul in Marea Britanie se tem de un "hard" Brexit, in urma caruia nu vor avea acces la piata unica europeana, si se confrunta cu presiuni din partea autoritatilor de reglementare pentru a evita o incheiere abrupta a legaturilor cu clientii transfrontalieri, ceea ce ar putea provoca turbulente pe piete.