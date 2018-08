Brexit-ul ar putea aduce un acord de liber schimb intre SUA si Marea Britanie

"Discutiile noastre au aratat un entuziasm real din partea administratiei americane, incepand cu presedintele, pentru incheierea unui acord de liber schimb americano-britanic imediat ce va fi posibil dupa iesirea noastra din Uniunea Europeana", prevazuta pentru primavara viitoare, "ceea ce va fi profitabil pentru intreprinderile de pe cele doua maluri ale Atlanticului", a declarat Jeremy Hunt intr-un comunicat.Intr-un comunicat separat, secretarul de stat Mike Pompeo, care l-a primit miercuri dimineata, a confirmat ca "a salutat" cu omologul sau "perspectiva unui viitor acord de liber schimb".Presedintele Donald Trump a criticat in iulie strategia guvernului britanic privind Brexitul, apreciind ca aceasta "va ucide" perspectiva unui asemenea acord bilateral. La scurt timp insa, cu prilejul unei intalniri cu premierul britanic, Theresa May, el s-a aratat dispus sa profite de aceasta "ocazie incredibila".Jeremy Hunt, care a fost primit marti si de vicepresedintele Mike Pence, precum si de alti responsabili de la Casa Alba, si-a exprimat "imensa recunostinta pentru solidaritatea manifestata de Statele Unite" dupa otravirea, in martie, in Anglia, a unui fost spion rus, imputata de ambele tari autoritatilor de la Moscova.Capitalele occidentale, cu Washingtonul in frunte, au expulzat la acea data coordonat numerosi diplomati rusi, acuzati ca sunt spioni. Ministrul britanic de externe s-a intalnit miercuri la Washington cu diplomati expulzati de Rusia ca represalii, pentru "a le multumi".Cu Mike Pompeo, el a mai discutat despre "amenintarea persistenta pe care a reprezinta actiunile periculoase si destabilizatoare ale Rusiei", potrivit purtatoarei de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert.