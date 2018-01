Brexit-ul costa anual economia britanica zece miliarde de lire sterline

Carney a fost rugat de un participant la o intalnire desfasurata in marja Forumului economic mondial de la Davos sa cuantifice pierderile economice de la referendumul din 26 iunie 2016.In trecut, guvernatorul Bancii Angliei a fost criticat de suporterii Brexit-ului pentru declaratiile sale privind impactul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana asupra economiei.Desi economia britanica a avut dupa referendum o evolutie mai buna decat previziona BoE, a inregistrat in primele trei trimestre din 2017 cel mai lent ritm de crestere din G7 (grupul celor mai bogate tari din lume).Carney crede ca pierderile inregistrate de economie se cifreaza intre doua treimi si trei patrimi din suma de 350 de milioane de lire sterline pe care ar fi platit-o saptamanal Marea Britanie la bugetul UE, asa cum sustinea ministrul de Externe, Boris Johnson, se arata in Times.Recent, reprezentantii Oficiului National de Statistica (ONS) i-au transmis ministrului de Externe, Boris Johnson, un sustinator de frunte al campaniei pro-Brexit, ca "a folosit gresit statisticile oficiale" repetand cifra de 350 de milioane de lire sterline - suma pe care ar fi platit-o saptamanal Marea Britanie catre bugetul UE.Platile anuale nete ale Marii Britanii catre bugetul Uniunii Europene au scazut in 2016 la 9,4 miliarde de lire sterline (12,4 miliarde de dolari) - cel mai redus nivel din ultimii patru ani - fata de 10,5 miliarde de lire sterline in 2015, arata datele prezentate recent de Oficiul National de Statistica.Cifra corespunde unui procentaj de 1,2% din cheltuielile guvernamentale, sau 181 de milioane de lire sterline pe saptamana, putin mai mult de jumatate din suma pe care partizanii campaniei pro-Brexit spuneau inaintea referendumului din iunie 2016 ca o trimite Regatul Unit catre UE.Teoretic, in 2016, contributia bruta a Marii Britanii la bugetul Uniunii Europene a fost de 18,9 miliarde de lire sterline, mai mult de 360 de milioane de lire sterline pe saptamana, dar aceasta suma este redusa automat la 13,9 miliarde de lire sterline datorita unui rabat convenit in 1984.Guvernul britanic a primit inapoi de la UE inca 4,4 miliarde de lire sterline pentru a-i cheltui in principal pe subventii agricole si dezvoltarea infrastructurii in regiunile mai sarace.Cifra nu include fondurile UE acordate direct altor organisme britanice, cum ar fi universitatile. Tinand cont si de aceste cifre, Oficiul National de Statistica a informat ca in ultimii cinci ani totalul platilor efectuate de Marea Britanie catre UE s-a situat in medie la 8,1 miliarde de lire sterline pe an.