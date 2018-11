Britanicii isi fac stocuri de vin inainte de Brexit

Aproximativ 55% din vinul consumat in Marea Britanie este importat din Uniunea Europeana, iar Asociatia comerciantilor de vin si bauturi spirtoase din Marea Britanie a facut campanie impotriva unui scenariu fara un acord de tranzitie, apreciind ca acesta ar fi dezastruos pentru industria britanica, transmite Reuters."Facem pregatiri pentru perioade dificile si facem investitii in acest sens", a declarat directorul general de la Majestic Wine, Rowan Gormley.Majestic Wine se alatura astfel altor producatori de alimente si medicamente din Marea Britanie care au decis sa isi extinda stocurile in eventualitatea unui hard Brexit. Alte firme care au anuntat recent constituirea de stocuri sunt Premier Foods si Cadbury. Companiile britanice se tem ca un hard Brexit, fara un acord de tranzitie, va provoca haos in porturi si aeroporturi.Marea Britanie este in continuare in pericol sa iasa din cel mai mare bloc comercial al lumii fara un acord oficial, iar companiile trebuie sa isi faca planuri in eventualitatea in care vor aparea intreruperi in fluxul de bunuri la frontiere.