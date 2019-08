Criza de sudori in Marea Britanie pune in pericol relansarea energiei nucelare

Numarul disponibil de sudori calificati este unul redus de mai multi ani, iar situatia se va agrava daca vor fi construite noi reactoare nucleare. Aproximativ 13% din sudorii din Marea Britanie vin din alte tari ale Spatiului Economic European (SEE), care reuneste statele membre ale UE si Islanda, Liechtenstein si Norvegia, potrivit datelor furnizate de un comitet consultativ cu privire la migratie.Fara acesti muncitori suplimentari este posibil ca proiectele privind constructia si operarea de noi centrale nucleare sa devina mai dificile. Aceste probeleme sunt deja evidente la centrala Hinkley Point C, un proiect de 19,6 miliarde lire sterline derulat de grupul francez Electricite de France SA, singura centrala nucleara aflata in prezent in constructie in Marea Britanie."Hinkley necesita un mare numar de sudori. Ei vin din Europa. Si avem nevoie ca acesti oameni sa aiba acces facil in Marea Britanie", a declarat Peter Haslam, responsabil pentru politici la Asociatia Industriei Nucleare.Energie nucleara este responsabila pentru aproximativ o cincime din productia de electricitate a Marii Britanii si majoritatea actualelor centrale vor fi inchise in urmatorul deceniu. Chiar daca noul premier Boris Johnson a cerut o "relansare a energiei nucleare", inlocuirea vechilor centrale nu va fi usor de facut. De exemplu, centrala Hinkley Point C este in constructie si nu va produce electricitate in urmatorii sase ani.In timp ce Parlamentul de la Londra continua sa dezbata modul in care se va face iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, grupul francez EDF sustine ca lucreaza indeaproape cu guvernul britanic pentru implicatiile pe care le va avea Brexitul asupra fortei sale de munca. Directorul de resurse umane de la EDF, Guy Hazlehurst sustin ca pentru o centrala nucleara cum este cea de la Hinkley Point este nevoie de cel putin 500 de sudori, dintre care 75 trebuie sa aiba cea mai buna calificare profesionala posibila.Deficitul de sudori merge dincolo de Brexit. Multi dintre cei care aveau aceste competente au iesit la pensie, iar tinerii care sa urmeze aceasta cariera sunt foarte putini."Marea Britanie se confrunta cu un deficit de competente in multe domenii. Chiar daca Brexitul nu s-ar fi intamplat ar fi existat un deficit de sudori. Brexitul nu face decat sa exacerbeze problema", a subliniat purtatorul de cuvant de la EDF, Andrew Cockcroft.Pentru a raspunde la aceasta problema, EDF cheltuie milioane de lire sterline pentru a pregati noi sudori. Insa pregatirea poate dura pana la trei ani in cazul celor care vor sa atinga cele mai ridicate standarde profesionale necesare pentru a lucra la o centrala nucleara.