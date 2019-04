FMI: Amanarea Brexitului ''va obstructiona'' cresterea economiei britanice

Premierul britanic Theresa May a convenit joi seara cu liderii statelor din UE27 sa amane Brexitul cu sase luni, pana la 31 octombrie 2019, ragaz in care guvernul de la Londra va incerca sa ajunga la un acord cu opozitia laburista pentru adoptarea acordului de retragere, deja respins de trei ori de parlamentul britanic.Vorbind in avanpremiera reuniunii de primavara a Fondului Monetar International (FMI) si a Bancii Mondiale (BM), care va avea loc la Washington, in perioada 12-14 aprilie, Lagarde a avertizat: "Daca va fi o incertitudine prelungita, putem sa ne imaginam ca impactul asupra increderii va continua, daca intrebam investitorii privind unde decid sa se extinda, sa-si infiinteze companii, cum sa-si organizeze lantul de distributie, oamenii se vor intreba: ce va urma si cum se va rezolva? Deci, aceasta incertitudine va avea un impact negativ, nu am nicio indoiala in legatura cu asta".De asemenea, seful FMI si-a exprimat simpatia fata de dificultatile cu care se confrunta oamenii de afaceri britanici.Chiar in cazul implementarii unor planuri de urgenta, oamenii de afaceri britanici se vor confrunta cu perturbari in eventualitatea unui Brexit fara acord si ar putea fi nevoiti sa-si revizuiasca in scadere estimarile, a explicat Lagarde.Destainuindu-si opinia personala, directorul general al Fondului Monetar International a afirmat ca procesul legat de Brexit "este foarte, foarte ingrijorator pe de o parte si foarte trist. Am crescut de-a lungul Canalului Manecii si in orasul Le Havre, si pentru mine sa pot traversa catre Southampton, intr-un mod lejer si nestingherit, a fost minunat".Lagarde le-a spus jurnalistilor: "Riscul unui Brexit fara acord in 12 aprilie a fost eliminat, deci macar Marea Britanie nu va iesi din UE in 12 aprilie fara un acord. Cred ca un Brexit fara acord ar fi un rezultat teribil".FMI a revizuit marti in scadere estimarile privind evolutia economiei mondiale in acest an si a avertizat ca expansiunea ar putea incetini si mai mult din cauza tensiunilor comerciale si a unei iesiri potential dezordonate a Marii Britanii din Uniunea Europeana.Economia mondiala va creste probabil cu 3,3% in acest an, cea mai lenta expansiune din 2016, fata de un avans de 3,5% previzionat in ianuarie. Pentru 2020, rata de crestere ramane nemodificata la 3,6%, se arata in cel mai nou raport "World Economic Outlook", al institutiei financiare internationale."In acest context, evitarea politicilor gresite care ar putea afecta activitatea economica ar trebui sa fie principala prioritate", apreciaza FMI.Un potential pas gresit este legat de indecizia Marii Britanii privind modul in care va iesi din Uniunea Europeana. Noile prognoze ale FMI se bazeaza pe un Brexit ordonat, dar institutia apreciaza ca un proces haotic ar putea taia mai mult de 0,2 puncte procentuale din avansul economiei mondiale in 2019.Joi, directorul general al FMI si-a exprimat speranta ca va exista o redresare a economiei mondiale in cursul anului, dar a admis ca este "nesigura".