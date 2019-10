FMI si Banca Mondiala saluta acordul privind Brexit, care ar urma sa sprijine cresterea economiei mondiale

"Daca va exista claritate in acest proces, va fi stimulata putin si cresterea economica", le-a spus jurnalistilor Malpass, dupa acordul anuntat joi de UE si Marea Britanie, a cincea mare economie mondiala.Dupa cateva zile de negocieri cu premierul Boris Johnson, liderii statelor UE, reuniti la Bruxelles, au ajuns joi la un nou acord privind Brexitul, care trebuie aprobat si de Parlamentul britanic."Suntem foarte aproape de sfarsitul procesului", a declarat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, in cadrul unei conferinte de presa, exprimandu-si satisfactia pentru acest acord care permite evitarea "haosului" care ar fi un Brexit fara acord pe 31 octombrie.Incertitudinile legate de Brexit au afectat comertul si perspectivele economice atat in cazul Marii Britanii, cat si al UE. Rezolvarea acestei probleme va fi benefica atat pentru Regatul Unit si blocul comunitar, cat si pentru economiile in curs de dezvoltare, a apreciat Malpass.Si directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a numit acordul "o veste buna", exprimandu-si speranta ca vointa de a finaliza acordul este comuna tuturor partilor implicate.Ea le-a spus jurnalistilor ca FMI a estimat o crestere a economiei Marii Britanii cu 3,5%-5% mai redusa in cazul unui Brexit fara acord, care ar sterge si 0,5% din avansul PIB-ului UE. Chiar si cu un acord, economia britanica va pierde 2%, a avertizat Georgieva.In perioada 14-20 octombrie la Washington se desfasoara reuniunile de toamna ale FMI si ale Bancii Mondiale.