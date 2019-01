Ford se teme ca un "Brexit" dur il va costa 800 de milioane de dolari in acest an

Estimarea plaseaza Ford pe primele locuri in topul companiilor cu cele mai ridicate costuri legate de Brexit, informeaza postul britanic de televiziune Sky News.Costurile sunt rezultatul tarifelor Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) si a deprecierii lirei sterline.Conform informatiilor Sky News, directorii Ford au facut deja planuri pentru o restructurare ampla a operatiunilor companiei in Europa, au calculat ca iesirea Marii Britanii din UE fara un acord, in martie, va avea un efect semnificativ asupra profiturilor companiei in primele noua luni post-Brexit.Surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul au declarat ca cifrele privind costurile legate de Brexit ar fi trebuit prezentate miercuri analistilor de pe Wall Street dar acest lucru nu s-a intamplat deoarece sefilor Ford nu li s-a cerut sa evalueze potentialul impact al Brexitului asupra afacerii.Ford are aproximativ 13.000 de angajati in Marea Britanie, aproximativ un sfert din forta sa de munca din Europa (54.000 de persoane).Numarul concedierilor care ar urma sa aiba loc in Marea Britanie si pe continent, in urma restructurarii operatiunilor, nu va fi stiut cu exactitate decat peste cateva luni, au spus sefii producatorului auto.Totusi, ei au avertizat ca ar putea fi vorba mai degraba de mii de locuri de munca decat de sute, in conditiile in care Ford isi accelereaza planurile pentru a deveni "cea mai de incredere companie mondiala, care produce vehicule inteligente pentru o lume inteligenta".Deja Ford a avertizat asupra consecintelor "dezastruoase" in urma iesirii Marii Britanii din UE fara un acord si se consulta cu sindicatele asupra posibilelor concedieri la fabrica Bridgend din Tara Galilor. Compania mai are o unitate la Dagenham, in Essex, si o serie de alte facilitati pe teritoriul Regatului Unit.Ford considera ca in urma votului din 2016 privind iesirea Marii Britanii din UE a inregistrat pierderi de sute de milioane de lire sterline, in urma deprecierii monedei si a scaderii vanzarilor in Regatul Unit.Ford Motor are aproximativ 197.000 de angajati si 67 de fabrici in intreaga lume. Al doilea mare producator auto din SUA, Ford este prezent si pe piata din Romania.