Guvernul britanic preia controlul asupra transportului feroviar

Ministerul Transporturilor a informat ca va suspenda contractele de franciza incheiate cu operatorii privati care isi impart exploatarea retelelor feroviare din Marea Britanie. Pentru o perioada de cel putin sase luni, Guvernul britanic va prelua asupra sa toate costurile si veniturile asociate cu exploatarea liniilor feroviare. Operatorii feroviari privati vor continua sa ofere servicii de transport in schimbul unui mic comision platit de Guvern.Gratie acestei masuri, trenurile din Marea Britanie vor continua sa ruleze, chiar daca cu o frecventa mai mica, ceea ce va permite angajatilor sa ajunga la munca in timpul crizei, reducand perturbarile la adresa economiei. Guvernul de la Londra a subliniat ca daca nu ar fi intervenit ar fi existat consecinte grave."Lasarea operatorilor sa intre in insolventa ar fi provocat perturbari mult mai grave pasagerilor si costuri mai mari pentru contribuabili", a informat Ministerul Transporturilor intr-un comunicat de presa.Separat, companiile britanice de transport Go-Ahead, FirstGroup si Stagecoach au anuntat ca nu mai pot face previziuni cu privire la profiturile lor in acest an in conditiile in care populatia a incetat sa mai calatoreasca cu trenurile si autobuzele.Pe fondul propagarii coronavirusului, Guvernul de la Londra a ordonat in ultimele zile inchiderea scolilor, pub-urilor, restaurantelor, teatrelor, cinematografelor si salilor de sport. In paralel, a adoptat masuri pentru a ajuta salariatii si companiile, de exemplu prin plata salariilor si amanarea platii TVA.