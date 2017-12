In asteptarea Brexit-ului, companiile britanice mizeaza pe fuziuni si achizitii pe plan local

Potrivit acestor date, volumul operatiunilor de tip M&A intre companiile britanice a crescut de la 34,3 miliarde de dolari in 2016 la 68 de miliarde de dolari in acest an iar numarul tranzactiilor de tip M&A intre companiile britanice a urcat de la 1.480 in 2016 la 1.681 in 2017, cel mai ridicat nivel inregistrat dupa 2008.Printre cele mai important fuziuni anuntate anul acesta se numara preluarea Ladbrokes Coral de catre firma specializata in pariurile online GVC pentru 3,9 miliarde lire sterline (4,4 miliarde de euro) sau preluarea grupului imobiliar Intu Properties de catre concurentul Hammerson pentru 3,4 miliarde lire sterline (3,8 miliarde de euro). Toate aceste tranzactii au fost incheiate in contextul negocierilor tensionate intre Londra si Bruxelles cu privire la Brexit.Directorii companiilor britanice au urmarit cu atentie si actiunile presedintelui american Donald Trump, ale carui decizii au avut repercusiuni asupra companiilor din intreaga lume."La inceputul anului 2017, existau multe semne de intrebare cu privire la perspectivele pentru piata de fuziuni si achizitii, din cauza incertitudinilor provocate de Brexit si noul presedinte american", a declarat Nick Cline, de la cabinetul de avocatura Latham & Watkins.Potrivit acestuia, contextul incert a stimulat anumite tranzactii in loc sa le franeze."Numeroase companii din Marea Britanie si Europa sunt constiente de schimbarea contextului si in consecinta mai concentrate pe ceea ce vor face pentru a fi liderii de maine", a adaugat Nick Cline.Cresterea fuziunilor intre companiile britanice a contrastat cu scaderea, cu 12,9%, pana la 115,1 miliarde de dolari, a volumului tranzactiilor care implica preluarea unei companii britanice de catre o companie straina, precum si scaderea cu 9,4% pana la 112,5 miliarde de dolari, a tranzactiilor care implica preluarea unei companii straine de catre o companie britanica.Dupa ce Theresa May a devenit prim-ministru in luna iulie 2016, Marea Britanie a adoptat o abordare mai prudenta cu privire la achizitionarea unor active britanice de catre companii straine.In luna octombrie, Guvernul de la Londra a propus noi reguli care ii ofera puteri sporite pentru a interveni in tranzactiile care vizeaza sectoarele apararii si tehnologiilor.