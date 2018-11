ING: Romania ar putea fi afectata serios de scaderea sumelor de bani trimise de expati, dupa Brexit

Raportul publicat marti de banca olandeza arata ca industria auto, a textilelor si agricultura vor suferi cel mai mult de pe urma potentialelor perturbari provocate de planificata iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, in 30 martie 2019, ora 00:00 (ora Europei Centrale), transmite Reuters.Regatul Unit este a doua mare piata de export pentru Polonia, iar Varsovia inregistreaza un excedent comercial masiv cu Marea Britanie, de peste opt miliarde de euro pe an.Cehia si Ungaria sunt expuse la reducerea cererii britanice pentru vehicule, aproximativ 0,2%, si, respectiv, 0,3% din PIB-ul acestor state fiind legat de valoarea adaugata a exporturilor catre Londra.Cea mai mare amenintare este reprezentata de ceea ce va insemna Brexitul pentru bugetul UE pentru perioada 2021-2027, discutiile in jurul acestui subiect fiind in plina desfasurare, apreciaza ING.In prezent, contributia Marii Britanii la bugetul UE este de aproximativ 6%, iar plecarea va duce de asemenea si la scaderea nivelului mediu al PIB-ului per capita in UE.Asta inseamna ca nivelul PIB-ului per capita in Cehia, Polonia si Ungaria nu va mai fi sub medie, iar fondurile europene pe care le primesc vor fi cel mai probabil reduse.Extinderea perioadei de tranzitie a Brexitului dincolo de 2020 va atenua aceste evolutii, dar banii trimisi acasa de cetatenii Europei Centrale care lucreaza in Regatul Unit vor scadea probabil, estimeaza ING.Dupa Brexit, Marea Britanie vrea sa introduca un control mai strans al imigratiei.Dar exista si nuante la aceste statistici. Multi muncitori polonezi au venit in Regatul Unit acum mai bine de zece ani, ceea ce inseamna ca nu vor trebui sa plece dupa Brexit."Romania ar putea fi mult mai expusa in urma declinului remitentelor decat Polonia, deoarece prezenta fortei de munca poloneze in Marea Britanie este mai matura", se arata in raport.Si statele din Europa Occidentala, cum ar fi Olanda si Irlanda, ar putea fi semnificativ afectate de iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, din cauza legaturilor comerciale extinse, apreciaza ING.Premierul britanic Theresa May prezinta miercuri Cabinetului sau un acord indelung negociat cu Uniunea Europeana privind Brexitul, un moment definitoriu pentru mandatul sau, dar si pentru iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar.Daca Guvernul britanic respinge textul, se contureaza tot mai clar perspectiva iesirii Regatului Unit din UE, prevazuta pentru 29 martie 2019, in absenta unui acord. In cazul in care ministrii britanici accepta acordul, Londra va putea solicita organizarea unui summit extraordinar al Uniunii Europene cu privire la Brexit.Frontiera irlandeza constituie unul dintre principalele obstacole in calea unui acord intre Londra si Uniunea Europeana, niciuna dintre parti nedorind reintroducerea unei frontiere fizice in insula Irlanda de teama de a nu compromite acordurile de pace care au pus capat unei perioade de aproape trei decenii de violente comunitare in Irlanda de Nord.Uniunea Europeana doreste sa nu fie creata o 'frontiera dura' intre Irlanda de Nord si Republica Irlanda, astfel incat provincia Irlanda de Nord sa ramana in uniunea vamala si in piata unica europene. Aceasta varianta ar crea insa o divizare intre Irlanda de Nord si restul Regatului Unit, lucru inacceptabil pentru Londra, care considera ca astfel s-ar compromite integritatea teritoriala a tarii.In cazul in care acordul de retragere a Regatului Unit din UE nu stabileste o alta data sau daca, in conformitate cu articolul 50 din Tratatul de la Lisabona si de comun acord cu Londra, Consiliul European nu hotaraste in unanimitate ca tratatele inceteaza sa se aplice de la o data ulterioara, ansamblul dreptului primar si secundar al Uniunii Europene va inceta sa se aplice Regatului Unit incepand cu 30 martie 2019, ora 00:00 (ora Europei Centrale) . Regatul Unit va deveni in acel moment o tara terta.