Lira, la cel mai mic nivel din ultimii 2 ani, din cauza amenintarii legate de un Brexit dur

Moneda americana era cotata luni dupa-amiaza la 1,2258 dolari, cu 1% mai putin fata de ultima sesiune, situandu-se sub 1,23 dolari pentru prima data incepand din martie 2017.Lira s-a depreciat, de asemenea, cu 1,02% in raport cu euro, pana la 1,1016 euro.Moneda Marii Britanii era cotata la 1,50 dolari pe 23 iunie 2016, cand a avut loc referendumul la care 52% dintre britanici au votat pentru iesirea din UE.Lira sterlina a scazut luni din cauza faptului ca Executivul britanic, condus de conservatorul Boris Johnson, a dat asigurari ca Marea Britanie va iesi din blocul european la data stabilita, cu sau fara un acord cu Bruxelles-ul.La finele saptamanii trecute, ministrul insarcinat cu pregatirile pentru "un Brexit dur", Michael Gove, a afirmat ca Executivul lucreaza in ipoteza ca nu va fi un acord, din cauza dificultatii ca UE sa accepte renegocierea celui stabilit cu Theresa May.La randul sau, ministrul Economiei, Sajid Javid, a declarat presei ca ministerul sau are ca prioritate alocarea de bani pentru pregatirea tarii si a companiilor pentru o iesire fara acord si perioada de tranzitie.Deprecierea lirei a impulsionat Bursa din Londra, unde sunt cotate multe companii care incaseaza in dolari - al carei indice principal a crescut cu 2,08%, pana la 7.706,45 puncte.