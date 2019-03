Lira sterlina s-a depreciat dupa ce Theresa May a cerut amanarea Brexit-ului

"I-am scris in aceasta dimineata presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, pentru a-l informa ca Regatul Unit doreste o extindere a Articolului 50 (din Tratatul de la Lisabona, n.r.) pana la 30 iunie", a declarat sefa guvernului britanic.Imediat dupa acest anunt, in jurul orei 13:00 GMT lira sterlina era cotata la 1,3147 dolari, fata de 1,3223 dolari marti seara, iar moneda euro era cotata la 86,34 pence, fata de 85,56 pence marti.Potrivit analistilor, amanarea ceruta de Theresa May, care va trebui sa fie aprobata de statele membre UE, creeaza incertitudine cu privire la acordul de divort dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, printre optiuni fiind o noua amanare mai lunga, o iesire fara acord si chiar un al doilea referendum."Pana cand nu va aparea o anumita claritate, ne sfatuim clienti sa nu adopte pozitii pe lira sterlina, dar atragem atentia ca in trecut lira a avut tendinta de a reactiona pozitiv la evenimentele care indicau spre o amanare substantiala", au subliniat analistii de la UBS.Dupa aproape trei ani de cand britanicii au votat prin referendum pentru iesirea tarii din UE si cu doar noua zile inainte de data oficiala a retragerii, 29 martie, politicienii britanici se cearta in continuare in privinta a cum, cand si chiar daca Regatul Unit va parasi blocul la care a aderat in 1973.