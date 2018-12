Lira sterlina se depreciaza din cauza temerilor legate de Brexit

Dupa informatiile conform carora premierul Theresa May a amanat marti votul crucial asupra acordului privind Brexit-ul in Parlament, in contextul opozitiei puternice din partea unor alesi ai Partidului Conservator pe care il conduce, lira sterlina s-a depreciat la 1,2656 dolari, cel mai scazut nivel din iunie 2017, transmite BBC.De asemenea, moneda Marii Britanii s-a depreciat la 1,1085 euro, cel mai scazut nivel din ultimele trei luni. Analistii considera ca evolutia lirei reprezinta un barometru al negocierilor legate de Brexit."Lira sterlina ramane la mila stirilor sensibile referitoare la Brexit iar evolutiile de luni reprezinta un caz tipic. Moneda este afectata de perspectiva amanarii votului, ceea ce sporeste incertitudinile pentru investitori", a apreciat Neil Wilson, analist la Markets.com.Tot luni, Comisia Europeana a atras atentia ca nu intentioneaza sa renegocieze acordul obtinut cu Londra privind iesirea Marii Britanii din UE la 29 martie 2019."Acordul inaintat la 25 noiembrie este cel mai bun si singurul posibil. Nu se pune problema unei renegocieri", a afirmat un purtator de cuvant a Executivului comunitar, Mina Andreeva.Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni ca Regatul Unit este liber sa revoce in mod unilateral notificarea intentiei sale de retragere din UE. Decizia de a revoca Brexit-ul ar fi o optiune "suverana", a sustinut instanta europeana.