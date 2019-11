Marea Britanie, aproape de cel mai redus ritm de crestere a economiei din ultimul deceniu

PIB-ul Marii Britanii a evitat recesiunea, inregistrand o crestere de 0,3% in trimestrul trei din 2019, dupa o scadere in precedentele trei luni, a anuntat luni Oficiul National de Statistica (ONS). Analistii si oficialii de la Banca Angliei (BoE) se asteptau la un avans de 0,4% in perioada iulie - septembrie 2019."Economia a inregistrat o crestere solida in trimestrul trei din 2019, in principal datorita rezultatelor foarte bune din iulie. Este cel mai redus ritm de crestere din aproape un deceniu. Sectorul serviciilor a fost din nou motorul de crestere, dar si cel al constructiilor a avut o evolutie buna. Deficitul comercial s-a atenuat, datorita majorarii exporturilor de bunuri si servicii", a apreciat un statistician al ONS.In ritm anual, economia britanica a crescut cu 1% in trimestrul trei din 2019, cel mai redus ritm din 2010, si dupa un avans de 1,3% in precedentele trei luni, a informat ONS. Analistii se asteptau la o expansiune de 1,1% in perioada iulie - septembrie 2019.Saptamana trecuta, Banca Angliei si-a imbunatatit estimarile privind cresterea economiei britanice in acest an la 1,4%, de la 1,3%, pe fondul asteptarilor privind o redresare accentuata in trimestrul trei din 2019.Ar fi acelasi ritm de crestere precum cel din 2018 si cel mai lent de la criza financiara. Pentru 2020, BoE se asteapta la o incetinire suplimentara, pana la 1,3%.Cheltuielile gospodariilor, sprijinite de scaderea somajului si majorarea salariilor, au crescut cu 0,4%, in timp ce cheltuielile guvernamentale au inregistrat un avans de 0,3%.