Marea Britanie: Cresterea salariilor a depasit inflatia

Castigurile totale, excluzand bonusurile, au urcat in ritm anual cu 2,9% in primele trei luni din acest an - cel mai rapid ritm de crestere din august 2015 - in timp ce rata inflatiei s-a situat la 2,7%, transmit BBC si Reuters.Datele publicate miercuri arata incheierea perioadei de 13 luni in care cresterea salariilor nu a tinut pasul cu inflatia. Incluzand bonusurile, salariile au crescut cu doar 2,6% in primul trimestru din 2008, dupa un avans de 2,7% in perioada decembrie 2017 - februarie 2018.Oficiul National de Statistica a anuntat ca rata somajului a scazut la 4,2% in primele trei luni din acest an, cel mai redus nivel din 1975, iar numarul somerilor a scazut cu 46.000, la 1,46 milioane. Numarul angajatilor din Regatul Unit a crescut cu 197.000, la 32,3 milioane, in timp ce rata angajarii a urcat la nivelul record de 75,6%.Statisticianul ONS Matt Hughes a declarat: "In timp ce rata angajarii a crescut din nou in primul trimestru din 2018, ajungand la un nou nivel record, rata somajului este la cel mai scazut nivel din 1975. Cresterea numarului de angajati inca este condusa de britanici, inregistrandu-se un usor declin al numarului de angajati straini, dar este important sa ne amintim ca aceste date nu reprezinta un indicator al migratiei".