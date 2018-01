Marea Britanie dezminte temerile privind Brexitul: Cresterea economica depaseste estimarile!

Cresterea de 0,5% in ultimele trei luni din 2017 depaseste estimarea economistilor, de 0,4%, si reprezinta cel mai rapid avans trimestrial al economiei britanice in 2017.Motorul de crestere al economiei l-a reprezentat sectorul serviciilor si industria, in timp ce sectorul constructiilor a inregistrat al treilea trimestru consecutiv de declin, arata datele publicate vineri de Oficiul National de Statistica (ONS).Dar pe ansamblul anului trecut, a sasea economie mondiala a inregistrat un avans de 1,8%, cel mai redus ritm de crestere din 2012 si in scadere fata de 1,9% in 2016 si 2,2% in 2015. Pentru acest an, economistii se asteapta la o expansiune de doar 1,4%.In pofida unei usoare ameliorari in trimestrul patru din 2017, imaginea de baza arata o crestere mai lenta si inegala a economiei, a afirmat Darren Morgan, director in cadrul ONS.In ritm anual, Regatul Unit a inregistrat o expansiune a PIB-ului de 1,5% in trimestrul patru din 2017, cel mai redus ritm de crestere de la inceputul lui 2013. In perioada iulie-septembrie 2017, avansul anual a fost de 1,7%.