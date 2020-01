Marea Britanie interzice utilizarea cardurilor de credit pentru jocuri de noroc

Autoritatea care reglementeaza industria jocurilor de noroc din Marea Britanie a anuntat marti ca interdictia, care va intra in vigoare in data de 14 aprilie, se aplica tuturor produselor de jocuri de noroc online si offline, exceptand biletele de loterie vandute direct.Studiile efectuate de Gambling Commission arata ca 22% din jucatorii online care utilizeaza cardurile de credit sunt persoane care au probleme legate de jocurile de noroc."Jocurile cu utilizarea cardurilor de credit pot duce la prejudicii financiare semnificative. Interdictia pe care am anuntat-o astazi ar trebui sa reduca riscul de prejudicii pentru consumatorii care joaca cu bani pe care nu ii au", a declarat directorul general de la Gambling Commission, Neil McArthur.Anuntul autoritatilor britanice a provocat imediat o scadere a actiunilor companiilor de jocuri de noroc. De exemplu, titlurile 888 Holdings inregistrau un declin de 3,5%, in timp ce cotatia actiunilor companiei William Hill era in scadere cu 2,5%.Gambling Commission estimeaza ca din cei aproximativ 24 de persoane adulte pasionate de jocuri de noroc in Marea Britanie, aproximativ 10,5 milioane joaca online.De asemenea, Asociatia U.K. Finance sustine ca aproximativ 800.000 de britanici utilizeaza cardurile de credit pentru jocuri de noroc.