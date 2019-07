Marea Britanie nu este pregatita pentru un ''Brexit dur'', afirma reprezentantii industriei

"UE ramane in spatele Marii Britanii in incercarea de a evita cele mai grave efecte in fata unui scenariu (de Brexit) fara acord. Si, desi companiile (britanice) au cheltuit miliarde in planuri de contingenta pentru cazul unei lipse de acord, inca se confrunta cu obstacole, deoarece recomandarile nu sunt clare", sustine CBI.Noul premier britanic, Boris Johnson, a accelerat preparativele pentru o eventuala retragere a tarii din UE fara acord, dupa ce acordul negociat de Theresa May a fost respins de trei ori de Parlament iar Bruxelles-ul a spus clar ca nu vor fi noi negocieri."Companiile mari, in special din domenii reglementate, precum serviciile financiare, au planuri de contingenta bine gandite, insa firmele mai mici sunt mai putin pregatite", a adaugat Confederatia, care avertizeaza ca 24 dintr-un total de 27 de domenii economice din tara se vor confrunta cu probleme in cazul unui Brexit dur.Avertizarea CBI vine in urma consultarilor cu companiile de diferite marimi si sectoare, care acopera toate domeniile economiei Marii Britanii.Marea Britanie trebuia sa iasa din UE pe 29 martie, insa May a solicitat o amanare.In raspunsul la avertismentul CBI, un purtator de cuvant al Guvernului a subliniat ca este vorba de "o contributie constructiva" din partea Confederatiei "prin recunoasterea importantei ca toate companiile sa se pregateasca pentru o lipsa de acord pe 31 octombrie".