Marea Britanie nu renunta la taxa pentru gigantii Internetului in pofida avertismentelor venite din partea SUA

Mai multe stat europene analizeaza posibilitatea introducerii unor taxe speciale care sa vizeze motoarele de cautare online, platformele de social media si cele de vanzari online, ceea ce a generat critici din partea Washingtonului care sustine ca astfel de taxe vizeaza in mod incorect firmele americane."Intentionam sa punem in practica taxa noastra pentru serviciile digitale in luna aprilie. Este o taxa proportionata si este conceputa in mod deliberat ca o taxa temporara astfel ca o vom elimina imediat ce se va ajunge la o solutie internationala", a declarat Sajid Javid la un panel organizat cu ocazia Fondului Economic Mondial (WEF) de la Davos.In replica, Steven Mnuchin, prezent la acelasi panel, a spus ca o astfel de masura din partea Marii Britanii va declansa o riposta din partea Washingtonului via introducerea de tarife vamale."Aspectele ce tin de taxele internationale sunt foarte complicate si necesita foarte mult timp pentru a fi analizate. Daca cineva pune in mod arbitrar taxe pentru companiile noastre digitale, vom analiza posibilitatea de a introduce, arbitrar, taxe pentru companiile constructoare de automobile", a spus Mnuchin.Marti, autoritatile de la Paris au anuntat ca intentioneaza sa suspende in acest an aplicarea taxei care vizeaza gigantii din domeniul Internetului, in ideea de evita sanctiunile americane si a da mai mult timp pentru gasirea unei solutii globale in cadrul OECD.Guvernul francez a anuntat in luna decembrie 2018 ca va introduce o taxa nationala pentru gigantii Google, Apple, Facebook si Amazon, reuniti sub acronimul GAFA. Aceasta taxa, care a fost votata intr-un proiect de lege prezentat in luna martie 2019, prevede impozitarea cu 3% a marilor companii din sectorul digital si se va aplica pe cifra de afaceri realizata in Franta de gigantii din domeniul digital.Proiectul autoritatilor britanice prevede introducerea unei taxe de 2% pentru anumite servicii digitale precum motoarele de cautare online, platformele de social media si cele de vanzari online. Taxa nu se va aplica decat companiilor care genereaza o cifra de afaceri anuala de cel putin 500 milioane lire sterline (560 milioane euro) si ar urma sa aduca la buget aproximativ 400 milioane de lire pe an in 2022.Decizia autoritatilor britanice de a nu renunta la proiectul taxei digitale ar putea complica intentia Londrei de a negocia cu Washingtonul un vast acord de liber schimb dupa finalizarea Brexitului. Anterior Sajid Javid a anuntat ca lucrarile cu SUA pentru un acord de liber schimb au inceput.