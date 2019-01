Marea Britanie: Peste o suta de camioane participa la un test privind traficul in cazul iesirii din UE

Locul de intalnire a vehiculelor a fost un aerodrom dezafectat din Manston, comitatul Kent, pe care executivul de la Londra intentioneaza sa-l utilizeze ca zona de stationare a camioanelor pentru a evita supraaglomerarea drumurilor de acces la principalele porturi.Operatiunea "Brock", supravegheata de Ministerul Transporturilor, este testul cel mai important realizat de guvern cu obiectivul de a se pregati de o iesire fara acord din UE pe 29 martie.Ca parte a actiunii, camioanele reunite pe pista fostului aerodrom se vor deplasa intre orele 8-11 GMT in convoi pe autostrada A256 pana in portul Dover, principala legatura cu Franta pe mare.Planul are in vedere gestionarea traficului si in special vehiculele de transport de marfuri in cazul unei cresteri a controalelor la frontiere ca urmare a impunerii de taxe dupa un ipotetic "Brexit" dur.Un purtator de cuvant al Ministerului Transporturilor a declarat ca guvernul Theresei May "nu doreste si nici nu asteapta" o iesire nenegociata din UE, dar a semnalat ca "este de datoria sa" sa se pregateasca "pentru toate situatiile neprevazute".May va supune saptamana viitoare votului Parlamentului acordul de iesire din UE, astfel incat, daca acesta ar fi respins, tara ar putea iesi din blocul european fara acord si sa se raporteze la regulamentele tarifare ale Organizatiei Mondiale a Comertului.