Salariile au crescut accelerat in Marea Britanie, iar Banca Angliei ar putea majora dobanda de politica monetara

Castigurile totale, incluzand bonusurile, au urcat in ritm anual cu 2,8% in perioada mentionata, in timp ce rata inflatiei a scazut in februarie la 2,7%, astfel incat se asteapta ca salariile reale sa revina pe crestere, transmit BBC, Bloomberg si Reuters.Datele publicate miercuri arata incheierea perioadei de noua luni in care cresterea salariilor nu a tinut pasul cu inflatia. Excluzand bonusurile, salariile au crescut cu 2,6%, dupa un avans de 2,5% in perioada octombrie - decembrie 2017.Oficiul National de Statistica (ONS) din Marea Britanie a anuntat ca rata somajului a scazut la 4,3% in perioada noiembrie 2017 - ianuarie 2018, cel mai redus nivel din 1975, iar numarul somerilor a urcat cu 24.000, la 1,45 milioane.Numarul angajatilor din Regatul Unit a crescut cu 168.000, la 32,2 de milioane, in timp ce rata angajarii a urcat la nivelul record de 75,3%.De asemenea, numarul persoanelor care au solicitat in februarie indemnizatie de somaj a crescut cu 9.200, la 838.000, iar numarul posturilor de munca vacante in perioada noiembrie 2017 - ianuarie 2018 a scazut la 816.000, primul declin din ultimele sapte luni.