Marea Britanie si UE ar fi ajuns la un acord privind serviciile financiare dupa Brexit

Negociatorii britanici si europeni au ajuns la un acord asupra tuturor aspectelor unui viitor parteneriat in domeniul serviciilor financiare, precum si al schimbului de date, relateaza ziarul britanic, citand surse guvernamentale.Lira sterlina s-a apreciat cu 0,5 puncte procentuale fata de dolar dupa publicarea informatiei, relateaza Reuters.Acordul privind serviciile financiare le-ar asigura companiilor britanice acces la pietele europene atata timp cat reglementarile britanice din domeniu raman in linii mari aliniate cu cele ale UE, scrie The Times.Principalul consilier pentru Europa al Theresei May, Oliver Robbins, continua negocierile la Bruxelles, potrivit sursei citate.Cu cinci luni ramase pentru a ajunge la un acord inainte ca Marea Britanie sa paraseasca UE, liderii din domeniul afacerilor solicita certitudine asupra termenilor comerciali pe care ar urma sa-i asigure acordul de divort.Financial Conduct Authority (FCA) vrea ca Marea Britanie sa ramana aliniata indeaproape cu UE, dar fara a trebui sa copieze toate regulile blocului comunitar, a declarat directorul de strategie in exercitiu al FCA, Richard Monks.Londra a precizat miercuri ca nu exista o data stabilita pentru incheierea discutiilor privind Brexitul, dupa ce o scrisoare a ministrului pentru Brexit, Dominic Raab, sugera ca un acord asupra termenilor plecarii tarii din blocul comunitar ar putea fi finalizat pana la 21 noiembrie, noteaza Reuters.