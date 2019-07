Matematicianul Alan Turing va figura pe bancnota de 50 de lire sterline

"In calitate de parinte al informaticii si inteligentei artificiale, precum si de erou de razboi, contributiile lui Alan Turing au fost de anvergura si deschizatoare de drumuri. Turing este un gigant pe umerii caruia multi stau in prezent", a declarat Mark Carney intr-un discurs la Muzeul Stiintei si Industriei din Manchester.Masina electromecanica pusa la punct de Alan Turing, un precursor al computerelor moderne, a jucat un rol cheie in descifrarea codului Enigma, cu care germanii codificau mesajele in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Se estimeaza ca munca lui Alan Turing la Bletchley Park, centrul de criptanaliza al Regatului Unit, a scurtat razboiul in Europa si a salvat mii de vieti.In pofida contributiilor sale, Alan Turing a fost judecat pentru homosexualitate in 1952, cand acest comportament sexual era inca incriminat in Regatul Unit, si a fost castrat prin injectii de estrogen, ca alternativa la inchisoare. Turing a murit in 1954, in varsta de 41 de ani, in urma otravirii cu cianura.Pe langa imaginea lui Turing, noua bancnota de 50 de lire sterline va mai include un tabel si o formula matematica dintr-o lucrare a lui Turing datand din 1936, un desen tehnic al masinii care a fost utilizata la spargerea codului Enigma precum si un citat al lui Turing cu privire la dezvoltarea inteligentei artificiale, "aceasta este doar o anticipare a ceea ce va veni si doar o umbra a ceea ce va fi".Alan Turing a fost selectat de pe o lista care continea 12 candidati cu contributii in domeniile stiintei si matematicii, printre care se numara si Stephen Hawking.Pe actuala bancnota de 50 de lire figureaza inginerul James Watt si partenerul sau Matthew Boulton, cei care au dezvoltat si promovat un motor cu aburi la finele secolului 18.Bancnota de 50 de lire sterlina este cea mai mare valoroasa bancnota a Bancii Angliei si este foarte rar utilizata in tranzactiile zilnice. BoE estimeaza ca noua bancnota cu figura lui Alan Turing va intra in circulatie la finele lui 2021.