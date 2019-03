Nemtii sar in ajutorul muncitorilor calificati care parasesc Marea Britanie din cauza Brexitului: Angajam!

Si oamenii de afaceri din Germania sunt extrem de ingrijorati de lipsa fortei calificate de munca.Conform celor mai recente date ale Institutului pentru Cercetarea Fortei de Munca (IAB), numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul patru din 2018.In perioada octombrie - decembrie existau pe plan national 1,46 milioane de locuri de munca neocupate - cel mai ridicat nivel de dupa reunificarea Germaniei, in 1990 - arata datele IAB. Comparativ cu trimestrul precedent, s-a inregistrat o crestere de 221.000 de locuri de munca vacante, iar fata de perioada similara din 2017 un avans de 275.000.Evolutia favorabila a pietei muncii este rezultatul cresterii robuste a Produsului Intern Brut al Germaniei timp de noua ani la rand, apreciaza analistii.