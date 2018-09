Premierul britanic Theresa May le promite companiilor impozite mai mici dupa Brexit

''Indiferent de intreprinderea dumneavoastra, a investi in Regatul Unit dupa Brexit va va oferi cea mai mica rata a impozitului pe companii din G20. Regatul Unit post-Brexit va fi fara echivoc un Regat Unit pro-intreprindere'', a spus Theresa May in discursul sau din cadrul unei conferinte pe teme financiare organizate de Bloomberg.Ea a confirmat astfel angajamentul inclus in programul Partidului Conservator care vizeaza reducerea, pana in 2020, a ratei impozitului pe companii la 17%, fata de 19% in prezent.Promisiunile sefei executivului britanic privind companiile au fost criticate de liderul opozitiei laburiste Jeremy Corbyn, care a pronuntat aproape simultan un discurs la incheierea congresului de la Liverpool (nord-vestul Angliei) al Partidului Laburist.''Este vorba de profituri pentru un numar mic de persoane, platite de majoritatea oamenilor, o strategie de a stimula investitiile care deja a esuat'', a estimat Corbyn.Marea Britanie urmeaza sa paraseasca UE pe 29 martie 2019, dar pana in prezent nu exista un acord cu Bruxelles privind viitoarele relatii, iar unii parlamentari britanici sustin ideea organizarii unui nou referendum de tipul celui desfasurat in iunie 2016, cand o majoritate a electoratului britanic s-a pronuntat pentru iesirea tarii din Uniunea Europeana.Mai multi oficiali UE sustin ca un acord cu Londra incheiat in decembrie acest an sau chiar in luna ianuarie 2019 ar lasa aproximativ suficient timp pentru a fi ratificat de parlamentele britanic si din statele UE.