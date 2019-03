Regulamentul 'Roam like at home' continua sa se aplice in Marea Britanie cel putin pana pe 12 aprilie 2019

De la data de 15 iunie 2017, furnizorii au obligatia sa aplice, in mod automat, Regulamentul european 'Roam like at home' tuturor planurilor tarifare cu roaming in UE/ SEE.Astfel, clientii operatorilor mobili din Romania pot utiliza resursele nationale de voce, SMS si date in statele Uniunii Europene, in Norvegia, Islanda si Liechtenstein. De asemenea, 'Roam like at home' se aplica si pe anumite teritorii europene 'indepartate', respectiv in Guyana Franceza, in insulele Guadelupa, Martinica, Mayotte, Reunion, Saint-Martin (numai partea insulei care apartine de Franta), Azore, Madeira si Canare, in insulele Lland, precum si, cel putin pana pe 12 aprilie 2019, in Gibraltar.Regulamentul european 'Roam like at home' se aplica in Marea Britanie si in Gibraltar cel putin pana pe 12 aprilie 2019.Conform ANCOM, evolutia negocierilor privind Brexit-ul va clarifica ce urmeaza sa se intample dupa aceasta data, existand mai multe scenarii posibile. In ipoteza in care Marea Britanie iese din Uniunea Europeana fara niciun acord, Regulamentul european 'Roam like at home' va inceta sa se aplice in Marea Britanie si in Gibraltar. Utilizatorilor din Romania care, dupa aceasta data, intentioneaza sa calatoreasca in Marea Britanie sau in Gibraltar li se recomanda sa se informeze in prealabil de la propriii furnizori sau de pe pagina de internet a ANCOM cu privire la aplicabilitatea 'Roam like at home' in cazul acestor destinatii.Potrivit ANCOM, in prezent, orice furnizor poate stabili anumite conditii de utilizare a serviciului de roaming in UE/ SEE (politica de utilizare rezonabila) pentru a preveni folosirea abuziva sau anormala a acestui serviciu in alte scopuri decat cele pentru calatorii ocazionale in afara Romaniei, de exemplu in scopul de a preveni roaming-ul permanent in UE/ SEE. Politica de utilizare rezonabila definita de furnizori trebuie sa respecte limitele prevazute de reglementarile adoptate la nivelul Uniunii Europene. Dupa epuizarea beneficiilor nationale incluse, se aplica tarifele din Romania. Mai precis, se aplica tarifele in afara propriei retele pentru minute/ SMS-uri, respectiv tarifele pentru consumul de date (MB/ GB) la nivel national. Pe site-ul ANCOM, cu ajutorul Calculatorului de date, se poate afla volumul de date ce poate fi consumat in roaming fara costuri suplimentare, pe teritoriul UE/ SEE, daca se aplica o limita pentru utilizarea rezonabila.Operatorii mobili pot oferi, insa, si planuri tarifare (abonamente ori cartele preplatite) fara acces la servicii in roaming. Acestea sunt destinate celor care nu doresc sa utilizeze serviciile de telefonie sau date mobile atunci cand calatoresc in afara Romaniei, preferand sa beneficieze de mai multe resurse nationale la preturi avantajoase. Daca doresc sa calatoreasca in afara tarii, inainte de a alege o oferta, fie ca este vorba de o optiune sau de un nou abonament, utilizatorii trebuie sa verifice daca aceasta include serviciul de roaming.Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) este institutia care protejeaza interesele utilizatorilor de comunicatii din Romania, prin promovarea concurentei pe piata de comunicatii, administrarea resurselor limitate, incurajarea investitiilor eficiente in infrastructura si a inovatiei.