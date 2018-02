Romania inregistreaza cel mai ridicat excedent de balanta comerciala cu Marea Britanie. Ce va fi dupa Brexit?

Conform sursei citate, presedintele CCIR, Mihai Daraban, a subliniat importanta mentinerii si consolidarii schimburilor comerciale dintre cele doua tari, cu accent pe stimularea exporturilor romanesti, si a precizat ca intreaga retea de Camere de Comert si Industrie din Romania va informa in permanenta mediul de afaceri in privinta Brexitului si va oferi sprijin antreprenorilor in gasirea unor solutii care sa diminueze efectele pe care iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana le va avea in activitatea lor."Presedintele CCIR a evidentiat ca piata britanica este a cincea cea mai mare destinatie pentru exporturile romanesti, care s-au ridicat in perioada ianuarie-octombrie 2017 la o valoare de peste 2,15 miliarde de euro, fata de importurile din aceasta tara, care au atins 1,4 miliarde de euro", conform documentului.De asemenea, presedintele CCIR a precizat ca Regatul Unit, a sasea economie la nivel mondial, se numara printre partenerii stabili ai Romaniei, si a subliniat importanta construirii si mentinerii unor astfel de parteneriate pentru o dezvoltare sustenabila a tarii noastre.Presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban, se afla intr-o vizita de lucru la Londra, in perioada 12-15 februarie. Acesta a avut o intrevedere cu Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Sorin Dan Mihalache.Principala tema de discutie a fost reprezentata de efectele Brexitului asupra relatiilor bilaterale dintre Romania si Regatul Unit.