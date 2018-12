Salariile cresc peste asteptari in Marea Britanie, dar firmele nu reusesc sa faca angajari

Castigurile totale, excluzand bonusurile, au urcat in ritm anual cu 3,3% in perioada mentionata. Este cel mai rapid ritm din trimestrul patru din 2008 si depaseste estimarile analistilor.Incluzand bonusurile, salariile au crescut cu 3,3% in perioada august - octombrie 2018, cel mai semnificativ avans din perioada mai - iulie 2008. Economistii intervievati de Reuters se asteptau la un avans de 3%.Oficiul National de Statistica a anuntat ca rata somajului s-a mentinut la 4,1% in perioada august - octombrie 2018, desi economistii se asteptau ca rata somajului sa scada la 4%, cel mai redus nivel din 1975 pana in prezent.Numarul angajatilor din Regatul Unit a crescut cu 79.000 in perioada august - octombrie 2018, la nivelul record de 32,48 milioane, in timp ce numarul somerilor a urcat cu 20.000, la 1,38 milioane.