Sefa FMI spune ca tot mai multi britanici regreta Brexit-ul

"Se pare ca exista mai multi britanici care ar fi preferat sa ramana decat sa iasa" din Uniunea Europeana, a spus Lagarde la o conferinta la Washington."Cred ca exista regrete in multe parti din Europa. Cred ca exista mai multe regrete in Marea Britanie decat in urma cu sase luni", a spus ea intr-o discutie la tribuna Bibliotecii Congresului SUA."Exista o mai mare constientizare acum ca vor fi mai multe pierderi din cauza Brexit-ului decat a fost preconizat si decat s-au asteptat cei care au facut campanie" pentru iesirea Marii Britanii din UE, a insistat ea.Directoarea FMI a semnalat de asemenea cu optimism ca, "legal", Marea Britanie are posibilitatea de a renunta sa mai iasa din UE fara a mai avea nevoie de acordul altor state membre, asa cum a transmis marti avocatul general al Curtii de Justitie a UE.Exista "un mijloc perfect legal de a revoca Articolul 50, o dispozitie conform careia Marea Britanie se retrage", a adaugat Legarde.Intrebata daca acest lucru este si viabil, ea a raspuns ca "cel putin este legal".