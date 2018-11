Statisticile dezvaluie o scadere record a numarului cetatenilor UE care lucreaza in Marea Britanie

"In perioada iulie - septembrie, existau 2,25 milioane de cetateni din UE care lucrau in Regatul Unit, cu 132.000 mai putini decat in urma cu un an (cel mai semnificativ declin anual inregistrat vreodata", precizeaza ONS, citat de BBC.Institutia informeaza ca numarul cetatenilor non-britanici care au un loc de munca a scazut cu 98.000, la 3,49 milioane, in timp ce numarul britanicilor care lucreaza a urcat cu 448.000, la nivelul record de 29 de milioane, in perioada septembrie 2017 - septembrie 2018.Richard Clegg, statistician la ONS, a adaugat ca, in perioada iulie - septembrie 2018, numarul cetatenilor din state europene care nu sunt membre ale UE si lucreaza in Marea Britanie a urcat cu 13.000."In prezent sunt 334.000 de cetateni din America si Oceania, care lucreaza in Regatul Unit (din care aproximativ jumatate sunt din SUA, Australia si Noua Zeelanda), cu 55.000 mai multi decat in urma cu un an. De asemenea, in perioada iulie - septembrie 2018, erau 250.000 de cetateni din tari africane care lucrau in Marea Britanie, cu 36.000 mai putini decat anul trecut", a explicat Richard Clegg.