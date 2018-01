Theresa May cere Chinei privilegii pentru Marea Britanie, dupa iesirea din UE. Care va fi pretul?

Theresa May si-a inceput vizita in marele oras industrial Wuhan (centru) si va ramane in tara asiatica pana vineri. O vizita menita sa aprofundeze noua "varsta de aur" a relatiilor chino-britanice, potrivit Ministerului chinez de Externe, citat de AFP.In cursul zilei de miercuri, prim-ministrul britanic se va deplasa la Beijing unde se va intalni cu omologul sau chinez, Li Keqiang.Joi va fi primita de presedintele Xi Jinping, pentru ca vizita sa se incheie vineri in metropola Shanghai (est).Vizita efectuata de Theresa May in China are loc intr-un moment in care iesirea tarii din Uniunea Europeana (UE) este tema centrala a actualitatii in Marea Britanie.Camera Lorzilor, Camera superioara a parlamentului britanic, a demarat marti examinarea unui proiect de lege privind retragerea din UE, un text crucial care va genera dezbateri aprinse.Pe de alta parte, guvernul May se afla pus in dificultate in urma aparitiei in presa a unui raport intern legat de Brexit. Potrivit acestui document, economia britanica va avea de suferit dupa iesirea din UE, prevazuta pentru martie 2019, indiferent de tipul de acord incheiat.Premierul britanic a sosit in China insotita de sotul sau, Philip May, si de reprezentanti a circa 50 de intreprinderi si organizatii. Potrivit cabinetului sau, este cea mai mare delegatie trimisa vreodata in vizita oficiala in strainatate.In cursul vizitei, Theresa May va discuta si alte subiecte, ca schimbarile climatice si Coreea de Nord.La randul sau,La fel ca multe tari europene, guvernul britanic s-a aratat pana in prezent rezervat in privinta acestui dosar. Purtatorul de cuvant al premierului Theresa May a apreciat ca ideea este promitatoare, subliniind insa ca este "vital" ca aceasta "sa respecte normele internationale".