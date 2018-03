unde dai si unde crapa!

Trump vrea sa loveasca in China cu noile taxe de import, dar nimereste in plin si Marea Britanie

Presedintele american, Donald Trump, si-a anuntat joi intentia de a impune, ceea ce a dat nastere la ingrijorari in comunitatea internationala.Potrivit lui Trump, productia americana de metale a fost "decimata" de politicile "injuste" de comert si SUA nu poate permite ca restul lumii "sa continue sa profite".Warren a subliniat ca SUA reprezinta o piata "destul de relevanta" pentru industria de otel britanica, in conditiile in care primeste circa"Acum nu stim exact cum vor fi implementate aceste taxe, astfel ca va trebui sa asteptam anuntul oficial saptamana viitoare, dar, din comentariile presedintelui, va fi o baza de impozitare de 25%, si acesta este un procent foarte ridicat", a spus Warren.El a adaugat ca marii producatori de otel din Marea Britanie opereaza deja cu marje inguste de profit, motiv pentru care o astfel de taxa este semnificativa.Conform datelor Guvernului britanic, industria de otel a generat 1,6 miliarde lire (circa 1,796 miliarde euro) in 2016, ceea ce reprezinta 0,1% din economia Marii Britanii.